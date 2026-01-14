O ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, anunciou nesta quarta-feira (14) que vai deixar o cargo para disputar vaga no Senado nas eleições de 2026. Filiado ao Republicanos de Pernambuco, ele afirmou que a saída do governo deve ocorrer até abril, prazo exigido pela legislação eleitoral.

Leia mais: Lula escolhe Wellington Lima e Silva para o Ministério da Justiça

O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço do setor portuário, aeroportuário e hidroviário de 2025. Costa Filho disse que já tem um nome em mente para substituí-lo no ministério, mas ressaltou que a decisão final caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mudança integra um movimento maior no governo: o Palácio do Planalto estima que até 24 ministros possam deixar seus cargos nos próximos meses para disputar eleições.