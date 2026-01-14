O ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, anunciou nesta quarta-feira (14) que vai deixar o cargo para disputar vaga no Senado nas eleições de 2026. Filiado ao Republicanos de Pernambuco, ele afirmou que a saída do governo deve ocorrer até abril, prazo exigido pela legislação eleitoral.
O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço do setor portuário, aeroportuário e hidroviário de 2025. Costa Filho disse que já tem um nome em mente para substituí-lo no ministério, mas ressaltou que a decisão final caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A mudança integra um movimento maior no governo: o Palácio do Planalto estima que até 24 ministros possam deixar seus cargos nos próximos meses para disputar eleições.
No balanço apresentado, o ministério informou que cerca de 130 milhões de passageiros utilizaram o transporte aéreo em 2025. As viagens internacionais somaram 28,5 milhões de pessoas, alta de 13,7% em relação a 2024 e 20% acima do período pré-pandemia. A tarifa média das passagens caiu 11,7% entre 2022 e 2025, enquanto a movimentação portuária cresceu 5% no último ano.
O ministro também destacou investimentos superiores a R$ 529 milhões em infraestrutura hidroviária e projetou que a Embraer responda por 25% da frota nacional até o fim do ano, impulsionada pela compra de até 74 aeronaves pela Latam. Entre os próximos passos do setor, estão a publicação do edital do megaterminal de contêineres do Porto de Santos e o leilão do Aeroporto do Galeão, previstos para março e abril.
*Com informações do g1 e da GloboNews