O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o advogado Wellington César Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A decisão foi tomada após reunião no Palácio do Planalto, e o anúncio oficial é nesta terça-feira (13).

Lima e Silva tem histórico de atuação em governos petistas e atualmente chefia o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente. Ele já havia passado pela pasta da Justiça em 2016, durante o governo Dilma Rousseff, embora tenha permanecido no posto por apenas duas semanas.