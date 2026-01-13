O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o advogado Wellington César Lima e Silva para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A decisão foi tomada após reunião no Palácio do Planalto, e o anúncio oficial é nesta terça-feira (13).
Leia mais: Lewandowski avisa que deixa Ministério da Justiça nesta 6ª
Lima e Silva tem histórico de atuação em governos petistas e atualmente chefia o departamento jurídico da Petrobras, cargo para o qual foi indicado pelo próprio presidente. Ele já havia passado pela pasta da Justiça em 2016, durante o governo Dilma Rousseff, embora tenha permanecido no posto por apenas duas semanas.
Aliados avaliam que a escolha reforça a intenção de Lula de manter em discussão a criação de um Ministério da Segurança Pública, ideia que dependeria de mudanças constitucionais e de garantia orçamentária. Antes da Petrobras, o advogado foi secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, função que ocupou entre 2023 e 2024, período em que manteve contato frequente com o presidente.
Ele assume a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, exonerado na última sexta-feira (9). Até a posse do novo ministro, a pasta segue sob comando interino do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto.
*Com informações do Folha de S.Paulo