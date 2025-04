Homem assassinou amante grávida durante trilha, diz a polícia

O que parecia ser uma tragédia acidental numa trilha em Sapopema (PR) revelou-se um caso de homicídio, segundo a Polícia Militar. No último sábado (26), uma mulher grávida, que mantinha relacionamento extraconjugal, foi morta durante uma caminhada no Salto das Orquídeas, atração turística da região, informou a RICtv.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada como queda fatal. A vítima, que caminhava com dois casais de amigos, teria escorregado e batido a cabeça numa pedra, a pouco mais de 1km da sede do local. No entanto, a perícia da Polícia Científica identificou inconsistências no cenário do suposto acidente. As marcas no local e o estado do corpo apontaram que a morte foi intencional.