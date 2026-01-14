O Irã alertou países do Oriente Médio que abrigam tropas dos Estados Unidos de que poderá atacar bases militares americanas caso Washington cumpra ameaças de intervir nos protestos contra o regime iraniano. A informação foi confirmada por uma autoridade iraniana à agência Reuters nesta quarta-feira (14).

Segundo fontes diplomáticas, alguns militares foram orientados a deixar a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, considerada estratégica para os EUA na região. Apesar disso, não há sinais de retirada ampla de tropas, apenas mudança preventiva de postura.