O Irã alertou países do Oriente Médio que abrigam tropas dos Estados Unidos de que poderá atacar bases militares americanas caso Washington cumpra ameaças de intervir nos protestos contra o regime iraniano. A informação foi confirmada por uma autoridade iraniana à agência Reuters nesta quarta-feira (14).
Segundo fontes diplomáticas, alguns militares foram orientados a deixar a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, considerada estratégica para os EUA na região. Apesar disso, não há sinais de retirada ampla de tropas, apenas mudança preventiva de postura.
As tensões aumentaram após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou considerar “ações muito fortes” caso o Irã execute manifestantes. Organizações de direitos humanos apontam que mais de 2.400 pessoas morreram nos últimos dias durante a repressão aos protestos.
Autoridades iranianas afirmaram ter comunicado países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Catar de que eventuais ataques americanos ao Irã resultariam em retaliações diretas contra bases dos EUA nesses territórios. O governo iraniano também suspendeu contatos diplomáticos diretos com representantes americanos.
*Com informações do Reuters