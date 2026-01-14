Após os transtornos registrados com a tempestade de terça-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de chuva forte para todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (14). O aviso também se estende a áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.
De acordo com o órgão, há previsão de volumes intensos de chuva, entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O alerta é válido das 12h até 23h59.
O Inmet aponta risco elevado de alagamentos, quedas de árvores, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em São Paulo, as áreas mais afetadas incluem a Região Metropolitana, Vale do Paraíba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, São José do Rio Preto, Litoral Sul e interior do estado.
O instituto orienta a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e, se possível, desligar aparelhos elétricos. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
*Com informações do CNN