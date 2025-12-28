Três pessoas passaram quase 20 horas à deriva na cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, após uma embarcação naufragar.

Família navegava pelo rio Paraná quando uma tempestade atingiu a embarcação. Eles entraram no rio na tarde da sexta-feira e não deram mais notícias.

Buscas foram iniciadas após os pertences das vítimas serem encontrados por moradores às margens do rio. Um helicóptero e barcos foram usados pelas autoridades para procurar as vítimas.