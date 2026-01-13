O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (13) estar “absolutamente seguro” quanto ao processo que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central. Segundo ele, o caso pode representar “a maior fraude bancária da história” do país.

Relembre o caso: Fraudes no Master podem chegar a R$ 12 bilhões, estima PF

Haddad disse que a atuação do Banco Central foi feita conjuntamente com o Ministério da Fazenda e contou com assessoramento jurídico, incluindo diálogos com a Procuradoria-Geral da República. Para o ministro, todas as cautelas legais foram adotadas, com garantia de direito à defesa dos envolvidos.