O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (13) estar “absolutamente seguro” quanto ao processo que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central. Segundo ele, o caso pode representar “a maior fraude bancária da história” do país.
Relembre o caso: Fraudes no Master podem chegar a R$ 12 bilhões, estima PF
Haddad disse que a atuação do Banco Central foi feita conjuntamente com o Ministério da Fazenda e contou com assessoramento jurídico, incluindo diálogos com a Procuradoria-Geral da República. Para o ministro, todas as cautelas legais foram adotadas, com garantia de direito à defesa dos envolvidos.
A liquidação do Banco Master, determinada em 18 de novembro do ano passado, é alvo de inspeção do Tribunal de Contas da União (TCU). A apuração analisa um suposto esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional, como o Banco de Brasília (BRB). O dono do banco, Daniel Vorcaro, ficou preso por dez dias.
*Com informações do Metrópoles