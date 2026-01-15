16 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DERMATOLOGIA

Compartilhando conhecimentos


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Além de atender no Instituto Felici, a dermatologista Dra. Mônica Felici também compartilha sua experiência na formação de novos médicos. Ela é professora e preceptora do ambulatório de Dermatologia Estética da pós-graduação médica da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde atua tanto em aulas teóricas presenciais quanto na prática clínica, como na aplicação de toxina botulínica para rugas de expressão. Essas iniciativas atestam seu compromisso com a atualização científica, a excelência no cuidado com o paciente e a formação responsável de profissionais da Dermatologia.

Comentários

Comentários