Além de atender no Instituto Felici, a dermatologista Dra. Mônica Felici também compartilha sua experiência na formação de novos médicos. Ela é professora e preceptora do ambulatório de Dermatologia Estética da pós-graduação médica da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde atua tanto em aulas teóricas presenciais quanto na prática clínica, como na aplicação de toxina botulínica para rugas de expressão. Essas iniciativas atestam seu compromisso com a atualização científica, a excelência no cuidado com o paciente e a formação responsável de profissionais da Dermatologia.