Um adolescente provocou indignação ao aparecer fantasiado com símbolos nazistas em um baile de formatura do curso de Medicina, no último sábado (10), em Mossoró (RN). Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o jovem usando vestimenta associada ao regime nazista e fazendo a saudação característica do movimento, gesto considerado crime no Brasil.
Leia mais: Adolf Hitler se prepara para ser reeleito... Na Namíbia
A cena foi testemunhada na festa de formatura da Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança (Facene) e viralizou rapidamente. Segundo os organizadores, o adolescente participou do evento como convidado de duas formandas, acompanhado dos pais, e teria trocado de roupa em um momento específico da celebração.
Após a repercussão do caso, a vereadora Plúvia Oliveira (PT) acionou o Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte para que o episódio seja investigado. A representação foi protocolada em conjunto com partidos políticos, movimentos sociais e professores, com o pedido de identificação dos envolvidos e adoção de medidas legais.
Tanto a empresa responsável pela organização do evento quanto a Facene divulgaram notas de repúdio, afirmando que não toleram símbolos, gestos ou manifestações ligadas ao nazismo ou a ideologias de ódio e que colaboram com a apuração dos fatos.
*Com informações do SBT News