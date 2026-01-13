Um adolescente provocou indignação ao aparecer fantasiado com símbolos nazistas em um baile de formatura do curso de Medicina, no último sábado (10), em Mossoró (RN). Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o jovem usando vestimenta associada ao regime nazista e fazendo a saudação característica do movimento, gesto considerado crime no Brasil.

A cena foi testemunhada na festa de formatura da Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança (Facene) e viralizou rapidamente. Segundo os organizadores, o adolescente participou do evento como convidado de duas formandas, acompanhado dos pais, e teria trocado de roupa em um momento específico da celebração.