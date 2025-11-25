Um nome que chama atenção no cenário político da Namíbia volta às urnas nesta terça-feira (25). Adolf Hitler Uunona, conselheiro local há duas décadas e filiado ao partido governista SWAPO, é apontado como favorito para vencer novamente a disputa em Ompundja, no norte do país.
Aos 59 anos, Uunona ocupa o cargo desde 2004 e já foi reconduzido em 2015 e 2020, quando alcançou 85% dos votos. Ele afirma que o nome não tem qualquer ligação com ideologias nazistas e que foi escolhido pelo pai, numa época em que nomes alemães ainda eram comuns no país por influência colonial.
Uunona costuma reiterar que rejeita qualquer associação com o ditador alemão: “Meu nome foi dado pelo meu pai, mas isso não diz nada sobre meu caráter”, declarou em eleições anteriores.
A presença de nomes de origem alemã é um reflexo da ocupação do país pelo Império Alemão entre 1884 e 1915, período marcado pelo genocídio de povos locais, reconhecido oficialmente pela Alemanha apenas em 2021. Mesmo assim, a expectativa é de uma eleição tranquila, com o foco dos eleitores voltado para demandas locais, como desenvolvimento e serviços básicos.
*Com informações do The Times of Israel