25 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CANDIDATO FAVORITO

Adolf Hitler se prepara para ser reeleito... Na Namíbia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Youtube
Aos 59 anos, Uunona ocupa o cargo desde 2004 e já foi reconduzido em 2015 e 2020 — quando alcançou 85% dos votos.
Aos 59 anos, Uunona ocupa o cargo desde 2004 e já foi reconduzido em 2015 e 2020 — quando alcançou 85% dos votos.

Um nome que chama atenção no cenário político da Namíbia volta às urnas nesta terça-feira (25). Adolf Hitler Uunona, conselheiro local há duas décadas e filiado ao partido governista SWAPO, é apontado como favorito para vencer novamente a disputa em Ompundja, no norte do país.

Leia mais: Democracia corre risco como no período nazista, diz Lula

Aos 59 anos, Uunona ocupa o cargo desde 2004 e já foi reconduzido em 2015 e 2020, quando alcançou 85% dos votos. Ele afirma que o nome não tem qualquer ligação com ideologias nazistas e que foi escolhido pelo pai, numa época em que nomes alemães ainda eram comuns no país por influência colonial.

Uunona costuma reiterar que rejeita qualquer associação com o ditador alemão: “Meu nome foi dado pelo meu pai, mas isso não diz nada sobre meu caráter”, declarou em eleições anteriores.

A presença de nomes de origem alemã é um reflexo da ocupação do país pelo Império Alemão entre 1884 e 1915, período marcado pelo genocídio de povos locais, reconhecido oficialmente pela Alemanha apenas em 2021. Mesmo assim, a expectativa é de uma eleição tranquila, com o foco dos eleitores voltado para demandas locais, como desenvolvimento e serviços básicos.

*Com informações do The Times of Israel

Comentários

Comentários