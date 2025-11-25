Um nome que chama atenção no cenário político da Namíbia volta às urnas nesta terça-feira (25). Adolf Hitler Uunona, conselheiro local há duas décadas e filiado ao partido governista SWAPO, é apontado como favorito para vencer novamente a disputa em Ompundja, no norte do país.

Leia mais: Democracia corre risco como no período nazista, diz Lula

Aos 59 anos, Uunona ocupa o cargo desde 2004 e já foi reconduzido em 2015 e 2020, quando alcançou 85% dos votos. Ele afirma que o nome não tem qualquer ligação com ideologias nazistas e que foi escolhido pelo pai, numa época em que nomes alemães ainda eram comuns no país por influência colonial.