Um acidente envolvendo três carros matou quatro pessoas na BR-020, no município de Canindé, interior do Ceará, na tarde de sábado (10). Entre as vítimas estão uma enfermeira, a mãe dela e uma prima, todas naturais de Boa Viagem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três ocupantes morreram no local e uma quarta vítima foi socorrida, mas não resistiu após dar entrada no hospital. As quatro pessoas estavam no mesmo veículo. Um segundo carro teve um ocupante ferido, encaminhado para atendimento médico, e no terceiro não houve registro de feridos.

Foram identificadas as mortes de Vitória Soares dos Santos, de 29 anos, enfermeira; Maria Benoli Soares dos Santos, de 64, mãe de Vitória; e Sarah Farias Pimentel, de 22, prima da enfermeira. A quarta vítima ainda não teve a identidade oficialmente divulgada. Após o acidente, a Prefeitura de Boa Viagem decretou luto oficial de três dias.