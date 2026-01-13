15 de janeiro de 2026
PREMONIÇÃO

Cantor morto em queda de aeronave sonhou com problema no avião

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Yeison Jimenez/Youtube
Em outro sonho, afirmou ter se visto morto e estampando sites de notícias.

O cantor colombiano Yeison Jiménez, morto no acidente aéreo do último sábado (10), relatou dias antes o sonho em que previa problemas durante o voo. Em entrevista exibida em 20 de dezembro, ele contou que sonhou repetidas vezes com falhas no avião e, em uma das cenas, dizia ao piloto para retornar. Em outro sonho, afirmou ter se visto morto e estampando sites de notícias.

Relembre o caso: Queda de avião mata 6 pessoas; cantor está entre as vítimas

O artista estava a bordo do avião de pequeno porte que caiu logo após a decolagem na região central da Colômbia. A aeronave saiu do aeroporto de Paipa, no departamento de Boyacá, com destino a Medellín. Além de Jiménez, outras cinco pessoas, incluindo o piloto, morreram no local, segundo o Ministério dos Transportes do país.

Conhecido por misturar ranchera com corridos de influência mexicana, Yeison Jiménez era um dos nomes populares da música colombiana. Seu último single, “Pedazos”, foi lançado há quatro meses.

