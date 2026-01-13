A Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização feito pela família de uma jovem Testemunha de Jeová que recebeu transfusão de sangue sem autorização em um hospital de Santos, no litoral paulista. O entendimento foi de que a equipe médica agiu para tentar salvar a vida da paciente diante de um quadro grave de saúde.

Leia mais: STF: Testemunhas de Jeová podem recusar transfusão de sangue

Segundo o processo, a jovem tinha 18 anos e enfrentava aplasia medular, doença rara que reduz a produção de células do sangue, além de outras complicações. Ela foi submetida à transfusão porque estava em risco iminente de morte. A paciente morreu em janeiro de 2017.