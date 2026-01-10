O concurso 2.958 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (10), às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para esta edição é de R$13,5 milhões.

Abaixo, você confere os números sorteados:

42 - 35 - 49 - 14 - 07 - 09

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube, às 21h.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas ou pelo aplicativo e site das Loterias Caixa.