Isabel Veloso morreu em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de medula óssea, informou o Hospital Erasto Gaertner em nota oficial divulgada neste sábado (10). A influenciadora digital tinha 19 anos e estava internada na unidade desde novembro.

Leia mais: Isabel Veloso morre de câncer aos 19 anos, no Paraná

Segundo o hospital, Isabel apresentou piora clínica significativa nos últimos dias, associada a complicações inerentes ao procedimento, indicado em alguns casos para o tratamento do linfoma de Hodgkin. A instituição afirmou ainda que o transplante é reconhecido como um tratamento de alta complexidade e risco, mesmo quando realizado sob protocolos rigorosos.