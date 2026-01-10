Isabel Veloso morreu em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de medula óssea, informou o Hospital Erasto Gaertner em nota oficial divulgada neste sábado (10). A influenciadora digital tinha 19 anos e estava internada na unidade desde novembro.
Leia mais: Isabel Veloso morre de câncer aos 19 anos, no Paraná
Segundo o hospital, Isabel apresentou piora clínica significativa nos últimos dias, associada a complicações inerentes ao procedimento, indicado em alguns casos para o tratamento do linfoma de Hodgkin. A instituição afirmou ainda que o transplante é reconhecido como um tratamento de alta complexidade e risco, mesmo quando realizado sob protocolos rigorosos.
A nota destaca que, durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com acompanhamento de equipes multiprofissionais, incluindo hematologia, medicina intensiva, infectologia e enfermagem.
O posicionamento do hospital decorre das declarações do pai da jovem, Joelson Veloso, que relatou suposta negligência no acompanhamento médico, especialmente por parte da hematologia, tanto antes quanto após a morte da filha.