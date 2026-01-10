Ladrões invadiram um condomínio de alto padrão em Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e renderam um casal de idosos.

O bando, formado por seis homens, entrou pelos fundos do local. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (9).

De acordo com a prefeitura de Santana de Parnaíba, a Guarda Civil Municipal foi acionada pela equipe de segurança do condomínio Scenic após a suspeita do roubo por volta das 2h.

Em publicação nas redes sociais, a administração também afirmou que um dos agentes atirou, que um dos suspeitos foi preso e que parte dos objetos roubados foi recuperada.