Morador de rua com CNH furta ônibus e embarca passageiros; VÍDEO

Imagens das câmeras de segurança mostram quando o homem entra no coletivo que havia sido deixado ligado pelo motorista. O profissional tinha acabado de encerrar uma linha e aguardava o próximo embarque com a chave ainda na ignição.

Um morador de rua assumiu, por conta própria, uma linha do transporte público de Cascavel (PR) na manhã de domingo (15). Ele furtou um ônibus dentro do Terminal Sudoeste e saiu dirigindo pelas ruas da cidade, parando para o embarque de passageiros.

Ao perceber o furto em andamento, o verdadeiro condutor tentou impedir a partida e ainda pediu que o invasor descesse do veículo. Como resposta, o motorista "improvisado" fechou as portas do ônibus.

O passeio pirata começou pelo bairro Santo Onofre e seguiu até a Avenida Tancredo Neves. No caminho, o falso motorista chegou a parar em pontos de ônibus e embarcou passageiros que não imaginavam se tratar duma linha clandestina.

A farra só acabou quando a Polícia Militar interceptou o coletivo em frente à UPA Tancredo Neves. Ninguém se feriu durante a fuga sobre rodas. Surpreendentemente, o morador de rua tinha carteira de habilitação categoria E, isto é, legalmente podia dirigir ônibus. Só faltava combinar isso com a empresa.