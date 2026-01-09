Wagner Moura não aparece na pré-lista de indicados a Melhor Ator. Os atores que passam para a próxima fase da votação são Robert Aramayo (Juro), Timothée Chalamet (Marty Supreme), Russell Crowe (Nuremberg), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Pecadores), Harry Melling (Pillion), Cillian Murphy (Steve) e Jesse Plemons (Bugonia).

"O Agente Secreto" está na pré-seleção de indicados ao BAFTA 2026, considerado o Oscar britânico, em duas categorias. O filme brasileiro disputa as indicações nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e melhor roteiro original. A pré-lista, ou longlist, foi divulgada nesta sexta-feira (9) pela Academia Britânica de Cinema. Os indicados ao prêmio serão revelados no dia 27 de janeiro.

Em melhor filme de língua não inglesa, dez filmes avançam para a próxima fase. São eles: "O Agente Secreto", "Foi apenas um acidente", "La Grazia", "Garota Canhota", "A Única Saída", "Nouvelle Vague", "Família de Aluguel", "Valor Sentimental", "Sir?t" e "A Voz de Hind Rajab".

Dez obras também avançam em melhor roteiro original. São elas: "O Agente Secreto", "Blue Moon", "Casa de Dinamite", "Juro", "Isso Está Ligado?", "Foi apenas um acidente", "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "A Hora do Mal".

O documentário brasileiro "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, também aparece na "longlist". Seus concorrentes são: "2000 Meters to Andriivka", "Becoming Led Zeppelin", "Cover-Up", "The Librarians", "Mr Nobody Against Putin", "Oceano com David Attenborough", "One to One: John & Yoko", "A Vizinha Perfeita" e "Riefenstahl".

A pré-lista funciona como uma "semifinal" das categorias. Ela tem o objetivo de reduzir o número de filmes que os votantes deverão assistir.