BICHO DE OURO

Gata de O Agente Secreto vence prêmio nos EUA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Vitrine Filmes
As personagens foram interpretadas pela mesma gata, com o auxílio de efeitos visuais.
O longa O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, recebeu um reconhecimento peculiar no Festival de Nova York, nessa quinta-feira (8). As gatas Liza e Elis, vividas pela gata Carminha, foram premiadas com o troféu Golden Beast, dedicado ao melhor animal ou criatura em destaque em um filme.

As personagens foram interpretadas pela mesma gata, com o auxílio de efeitos visuais: via computação gráfica, a cara de Carminha foi duplicada para dar vida às duas gatas na produção. O diretor comemorou o prêmio nas redes sociais e se referiu à honraria como “Bicho de Ouro”, destacando a emoção de receber o troféu da equipe de programação do festival.

Estrelado por Wagner Moura, o filme acompanha Marcelo, o professor universitário perseguido por atividades consideradas subversivas que foge para Recife tentando deixar o país com o filho pequeno. Ao chegar à cidade, no entanto, ele descobre que está jurado de morte por um antigo inimigo. O elenco reúne ainda nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Udo Kier e Thomás Aquino.

*Com informações da Rolling Stones

