O longa O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, recebeu um reconhecimento peculiar no Festival de Nova York, nessa quinta-feira (8). As gatas Liza e Elis, vividas pela gata Carminha, foram premiadas com o troféu Golden Beast, dedicado ao melhor animal ou criatura em destaque em um filme.

As personagens foram interpretadas pela mesma gata, com o auxílio de efeitos visuais: via computação gráfica, a cara de Carminha foi duplicada para dar vida às duas gatas na produção. O diretor comemorou o prêmio nas redes sociais e se referiu à honraria como “Bicho de Ouro”, destacando a emoção de receber o troféu da equipe de programação do festival.