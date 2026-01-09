O longa O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, recebeu um reconhecimento peculiar no Festival de Nova York, nessa quinta-feira (8). As gatas Liza e Elis, vividas pela gata Carminha, foram premiadas com o troféu Golden Beast, dedicado ao melhor animal ou criatura em destaque em um filme.
As personagens foram interpretadas pela mesma gata, com o auxílio de efeitos visuais: via computação gráfica, a cara de Carminha foi duplicada para dar vida às duas gatas na produção. O diretor comemorou o prêmio nas redes sociais e se referiu à honraria como “Bicho de Ouro”, destacando a emoção de receber o troféu da equipe de programação do festival.
Estrelado por Wagner Moura, o filme acompanha Marcelo, o professor universitário perseguido por atividades consideradas subversivas que foge para Recife tentando deixar o país com o filho pequeno. Ao chegar à cidade, no entanto, ele descobre que está jurado de morte por um antigo inimigo. O elenco reúne ainda nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Udo Kier e Thomás Aquino.
Hoje O AGENTE SECRETO recebeu um dos grandes e mais prestigiosos prêmios da sua trajetória, THE GOLDEN BEAST (o bicho de ouro), outorgado pela equipe de programação do Festival de Nova York ao melhor bicho, besta ou criatura destacado num filme.— Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) January 9, 2026
As nossas gatas LIZA & ELIS… pic.twitter.com/oMILrY9PlJ