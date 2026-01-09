O governo chinês criticou, nesta quinta-feira (8), a apreensão de dois navios-petroleiros que a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou na quarta-feira (7), em águas internacionais.

“Ao apreender arbitrariamente as embarcações de outros países em alto-mar, os EUA violaram seriamente o direito internacional”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, a jornalistas.

“A China se posiciona contra sanções ilícitas unilaterais que não têm base no direito internacional ou autorização do Conselho de Segurança da ONU, bem como contra qualquer movimento que viole os propósitos e princípios da Carta da ONU e infrinja a soberania e a segurança de outros países”, acrescentou a porta-voz durante a coletiva de imprensa que concedeu esta manhã, em Pequim.