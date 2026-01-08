08 de janeiro de 2026
INTERNACIONAL

Minneapolis protesta após morte de cidadã dos EUA pela imigração

Por Camila Boehm | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/BandNews TV
Protesto nas ruas de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos
Protesto nas ruas de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos

Moradores da cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos, saíram às ruas, na noite desta quarta-feira (7), em protesto pela morte da cidadã estadunidense Renee Nicole Good por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Na quarta-feira (7), Renee foi alvejada por policiais do serviço de imigração dentro de seu carro.

As informações são do Minnesota Star Tribune. De acordo com o jornal The New York Times, outros locais do país também realizaram protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos.

Segundo Tricia o agente do ICE “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os demais agentes que estavam na ação.

Ex-vice-presidente dos Estados Unidos, a democrata Kamala Harris classificou o episódio como “chocante”, em postagem nas redes sociais, e criticou o argumento defendido pela Casa Branca.

“Muitos de nós vimos o vídeo horrível e doloroso, que deixa claro que a explicação do governo Trump sobre esse tiroteio é pura manipulação. Uma investigação completa e justa em nível estadual é absolutamente necessária”, escreveu Kamala.

Moradores que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo.

Vídeos postados em redes sociais mostram o crime de vários ângulos. Os agentes se aproximam pela lateral do veículo e tentaram abrir a porta da motorista. Ela então acelera e tenta sair com o carro, quando outro agente dispara tiros à queima-roupa.

Operação

Na terça-feira (6), o Departamento de Segurança Nacional deu início a uma grande ofensiva migratória na região, enviando cerca de 2 mil agentes e oficiais para a operação.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma e disse que a “imprudência do governo Trump custou a vida de alguém”.

Já o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, lamentou a morte da mulher de 37 anos. “À família: sinto muito!”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes.

“Agentes de imigração estão causando caos em nossa cidade”, afirmou. “Exigimos que o ICE deixe a cidade e o estado imediatamente. Estamos ao lado das comunidades de imigrantes e refugiados.”

Em uma rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o agente agiu em legítima defesa. Segundo ele, imagens do episódio indicam que a motorista tentou atropelar o agente de forma “violenta” e “deliberada”.

