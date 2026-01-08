Moradores da cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, nos Estados Unidos, saíram às ruas, na noite desta quarta-feira (7), em protesto pela morte da cidadã estadunidense Renee Nicole Good por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). Na quarta-feira (7), Renee foi alvejada por policiais do serviço de imigração dentro de seu carro.

As informações são do Minnesota Star Tribune. De acordo com o jornal The New York Times, outros locais do país também realizaram protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos.