O senador Esperidião Amin (PP-SC) reagiu ao veto integral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (8), ao projeto da chamada lei da dosimetria apresentando uma nova proposta no Senado: um projeto de lei que prevê anistia total aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A iniciativa amplia o embate político entre Executivo e oposição e reacende o debate sobre punições a crimes contra a democracia.

Relator do projeto vetado, Amin afirmou que a decisão do Planalto inviabilizou uma discussão que, segundo ele, buscava corrigir excessos na fixação das penas. Em resposta, optou por um caminho mais amplo, defendendo a anistia como instrumento de “pacificação institucional” e de superação das tensões políticas que se mantêm desde os ataques às sedes dos Três Poderes.

"Por tudo isto, eu apresento este projeto de lei da anistia como sendo uma proposta para a harmonia, para a pacificação do Brasil e eu ofereço também para que o Congresso delibere. A nação merece pacificação e é o Congresso, o Parlamento Brasileiro, que representa a sociedade, o povo brasileiro, que pode e deve deliberar sobre isto", disse Esperidião Amim.