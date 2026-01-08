"O governo espanhol expressa suas condolências a esses cidadãos, suas famílias e amigos. O Ministro das Relações Exteriores, da União Europeia e da Cooperação, José Manuel Albares, conversou pessoalmente com todos eles", disse o governo espanhol em nota, sem citar nomes. "A Espanha, que mantém relações fraternas com o povo venezuelano, acolhe esta decisão como um passo positivo nesta nova fase para a Venezuela."

O regime chavista anunciou nesta quinta-feira (8) que irá libertar presos políticos na Venezuela, incluindo estrangeiros. O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da líder interina, Delcy Rodríguez. Posteriormente, o Palácio da Moncloa confirmou a liberação de cinco espanhóis, um com dupla nacionalidade, que agora se preparam para viajar ao país europeu.

De acordo com o jornal espanhol El País, uma das libertadas é a renomada ativista Rocío San Miguel, presa em fevereiro de 2024 no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, quando tentava deixar o país. Especializada em questões militares, ela foi acusada pelo regime da Venezuela de traição à pátria, terrorismo e conspiração.

Outro libertado, ainda de acordo com o meio de comunicação espanhol, seria o ex-candidato à Presidência da Venezuela Enrique Márquez, detido após se recusar a reconhecer o resultado oficial das eleições de 2025, que deram um terceiro mandato ao ditador Nicolás Maduro apesar de diversas evidências de fraude.

Ao anunciar a libertação dos presos, Rodríguez afirmou que, "para a convivência pacífica, o governo bolivariano, junto com as instituições do Estado, decidiu liberar um número significativo de venezuelanos e estrangeiros".

"É um gesto unilateral de paz e não foi acordado com nenhuma outra parte", disse ele. Sem dar detalhes sobre a identidade dos presos, ele acrescentou que "esses processos de liberação estão acontecendo a partir deste exato momento."

Aos jornalistas que acompanhavam o discurso, Rodríguez apenas disse, em seguida, que a libertação dos presos ocorreria "em algumas horas".

O líder do Parlamento disse ainda que "queria aproveitar para agradecer aos que sempre estiveram ao lado da Venezuela para defender o direito a uma vida plena, autodeterminação e paz", citando o político espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, o presidente Lula (PT) e o Qatar, "que responderam prontamente ao apelo" da líder interina, disse Rodríguez.

O parlamentar também afirmou que a pressão do governo de Donald Trump por petróleo venezuelano é algo que faz parte de acordos entre dois governos soberanos que fazem negócios há mais de cem anos anos.