O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho ficou fora da lista de indicados ao prêmio do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos (DGA) de 2026, divulgada nesta quinta-feira (8). Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação não incluiu o cineasta de “O agente secreto” entre os concorrentes da categoria principal.
Leia mais: O Agente Secreto vence Critics Choice Awards 2026
Na disputa por melhor direção estão Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”), Ryan Coogler (“Pecadores”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”), Josh Safdie (“Marty Supreme”) e Chloé Zhao (“Hamnet: A vida antes de Hamlet”). O histórico do DGA mostra forte alinhamento com o Oscar: desde 1949, apenas oito vencedores não repetiram o prêmio na Academia.
O sindicato também anunciou os indicados à categoria de direção de estreia, com Hasan Hadi, Harry Lighton, Alex Russell, Charlie Polinger e Eva Victor. A cerimônia do DGA ocorre em 7 de fevereiro, em Los Angeles; o Oscar está marcado para 15 de março.
*Com informações do g1