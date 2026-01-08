O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho ficou fora da lista de indicados ao prêmio do Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos (DGA) de 2026, divulgada nesta quinta-feira (8). Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação não incluiu o cineasta de “O agente secreto” entre os concorrentes da categoria principal.

Leia mais: O Agente Secreto vence Critics Choice Awards 2026

Na disputa por melhor direção estão Paul Thomas Anderson (“Uma batalha após a outra”), Ryan Coogler (“Pecadores”), Guillermo del Toro (“Frankenstein”), Josh Safdie (“Marty Supreme”) e Chloé Zhao (“Hamnet: A vida antes de Hamlet”). O histórico do DGA mostra forte alinhamento com o Oscar: desde 1949, apenas oito vencedores não repetiram o prêmio na Academia.