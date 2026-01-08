Principal fonte de água da cidade de São Paulo e da região metropolitana, o reservatório Cantareira continua sem mostrar sinais de recuperação e segue com 20% de volume reservado, segundo dados da Sabesp desta quarta-feira (7).

Com isso, as restrições em vigor continuam até o fim de janeiro, segundo a SP Águas, agência do Governo de São Paulo que faz a gestão do Cantareira junto com a Ana (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). O volume de 20% é o limite da faixa 4, a última antes do chamado regime especial, o pior nas regras de operação. É permitida a retirada de 23 mil litros de água por segundo, com a ajuda da água transposta da bacia do Rio Paraíba do Sul.

Abaixo disso entra em cena o regime especial, que limita a retirada do cantareira a 15,5 mil litros por segundo, além da água do Paraíba do Sul.