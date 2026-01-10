O golpe do falso empréstimo tem se tornado cada vez mais comum no ambiente digital, atingindo consumidores que buscam crédito rápido e facilitado. Criminosos se passam por correspondentes bancários ou instituições financeiras, utilizam linguagem técnica, logotipos e canais digitais aparentemente legítimos para convencer a vítima de que a contratação é regular. O prejuízo surge quando o empréstimo é formalizado, mas o valor nunca chega ao consumidor.

Entenda o modus operandi

Funciona assim: o golpista coleta dados, contrata o empréstimo em nome da vítima e fica com o dinheiro.

A abordagem costuma ocorrer por WhatsApp, redes sociais ou ligações telefônicas. O suposto agente solicita documentos, dados pessoais e uma selfie para validação da identidade, transmitindo seriedade e regularidade no procedimento. A vítima acredita estar contratando um empréstimo legítimo, mas a operação não se conclui, e o criminoso apresenta uma justificativa qualquer para o suposto insucesso.

Posteriormente, com todas as informações necessárias, o criminoso realiza um contrato de empréstimo legítimo no nome da vítima e desvia o valor para contas de terceiros. Pouco tempo depois, surgem cobranças, descontos em folha ou débitos automáticos referentes a um contrato que jamais beneficiou a vítima.

A defesa dos bancos

Instituições financeiras, em regra, alegam inexistência de falha na prestação do serviço. Sustentam que o contrato foi validado por meio de selfie, biometria facial ou confirmação digital, tentando transferir ao consumidor a responsabilidade pela contratação fraudulenta. Para os bancos, esses mecanismos seriam suficientes para comprovar a autenticidade da contratação e afastar qualquer dever de indenizar.