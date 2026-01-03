04 de janeiro de 2026
INTERNACIONAL

Ataque de Trump à Venezuela é ilegal e imprudente, diz NY Times

Por Lucas Pordeus León | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Jornal dos EUA afirma que Venezuela foi alvo de imperialismo moderno
Jornal dos EUA afirma que Venezuela foi alvo de imperialismo moderno

Um dos principais jornais dos Estados Unidos (EUA) – o New York Times (NYT) – publicou neste sábado (3) um editorial criticando as ações do governo de Donald Trump e chamando de ilegal o ataque à Venezuela. Para o jornal, o país sul-americano foi o primeiro alvo da nova doutrina de segurança da Casa Branca para América Latina.

“Aparentemente, a Venezuela tornou-se o primeiro país sujeito a esse imperialismo moderno, o que representa uma abordagem perigosa e ilegal para o papel dos EUA no mundo”, diz o texto assinado pelo Conselho Editorial do jornal nova iorquino.

O imperialismo é o conceito usado quando “um país central se vale de seu maior poderio econômico, político e militar para subordinar países periféricos de acordo com seus próprios interesses”, explicou o sociólogo Raphael Seabra, professor da Universidade de Brasília (UnB).

Em coletiva neste sábado, Trump disse que vai governar a Venezuela até uma “transição segura” de governo, além de admitir que as petroleiras dos EUA vão explorar os recursos energéticos da Venezuela, que é a nação com a maior reserva de petróleo comprovada do planeta.

O NYT rejeitou o argumento do presidente norte-americano de que Maduro seria líder de um cartel de drogas. “A alegação é particularmente ridícula neste caso, visto que a Venezuela não é uma produtora significativa de fentanil ou das outras drogas”, disse o periódico.

O jornal acrescentou que, ao mesmo tempo em que atacava barcos venezuelanos, Trump concedia indulto a Juan Orlando Hernández, “que comandava uma vasta operação de narcotráfico quando era presidente de Honduras, de 2014 a 2022”. O indulto a Hernández ocorreu no contexto das eleições hondurenhas, em que Trump apoiou o candidato do partido do ex-presidente condenado.

“Seu governo justificou os ataques às pequenas embarcações alegando que elas representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos. Mas uma ampla gama de especialistas jurídicos e militares rejeita essa alegação”, completou o jornal.

Dominar a América Latina

Ainda segundo o New York Times, a explicação mais plausível para ação de Trump na Venezuela pode ser encontrada na Estratégia de Segurança Nacional recentemente divulgada pela Casa Branca. “Nela, o governo reivindica o direito de dominar a América Latina”, diz o texto.

No início de dezembro, o governo Trump publicou as diretrizes da política externa da Casa Branca reafirmando a “proeminência” dos EUA na América Latina, o que foi lido como um recado à China.

Legitimidade internacional

O editorial do NYT afirma ainda que a ação de Trump, “sem qualquer aparência de legitimidade internacional”, corre o risco de fornecer justificativa para outros governos, como China e Rússia, dominarem “seus próprios vizinhos”.

O jornal nova iorquino avalia que Trump está empurrando os EUA para uma crise internacional e lembrou que o presidente precisaria pedir autorização ao Congresso para essa ação. “Sem a aprovação do Congresso, suas ações violam a lei dos EUA”, disse o NYT.

Em entrevista neste sábado, Trump argumentou que não precisaria de autorização do Congresso porque a ação resultou “apenas” na prisão de duas pessoas, não foi uma invasão "tradicional".

“Se há uma lição fundamental a ser aprendida com a política externa americana no último século, é que tentar derrubar até mesmo o regime mais deplorável pode piorar ainda mais a situação”, argumentou o jornal estadunidense.

O NYT lembrou que o país passou 20 anos sem conseguir estabelecer um governo estável no Afeganistão e que, ao derrubar o governo de Muamar Kadafi, na Líbia, criou um Estado fragmentado no norte da África.

“As trágicas consequências da guerra de 2003 no Iraque continuam a afetar os Estados Unidos e o Oriente Médio. Ele ameaça replicar a arrogância americana que levou à invasão do Iraque em 2003”, completou o editorial.

Ainda segundo o jornal, é grande o potencial para o caos na Venezuela.

“Apesar da captura de Maduro, os generais que apoiaram seu regime não desaparecerão repentinamente. Tememos que o resultado do aventureirismo do Sr. Trump seja o aumento do sofrimento dos venezuelanos, o crescimento da instabilidade regional e danos duradouros aos interesses dos Estados Unidos em todo o mundo”, finaliza o jornal.

