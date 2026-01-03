O Fluminense segue tentando a contratação de Hulk e recebeu uma boa notícia nas últimas horas. O atacante sinalizou ao seu estafe que está disposto a deixar o Atlético-MG.

O Galo, contudo, não tem intenção de liberar o ídolo para o Tricolor das Laranjeiras. A reportagem confirmou que Hulk precisaria expressar o desejo de sair diretamente aos dirigentes do clube mineiro para que o negócio avance ainda mais.

Por enquanto, o Fluminense aguarda os desdobramentos nos bastidores do Atlético-MG. A negociação ainda é considerada difícil. A informação inicial sobre o sinal verde de Hulk é do jornalista Lucas Tanaka.