Savarino se apresentará com atraso ao Botafogo por não conseguir deixar a Venezuela após o ataque dos Estados Unidos ao país sul-americano na madrugada deste sábado (3) -o presidente Nicolás Maduro foi capturado. A reapresentação do clube carioca ocorrerá amanhã.

O atacante está em Caracas, um dos locais atacados pelos Estados Unidos na noite passada. Como os aeroportos foram fechados, o jogador não conseguirá deixar o país a tempo.

Savarino e sua família estão em segurança. Eles pretendiam viajar de volta ao Brasil hoje, mas terão de esperar a abertura dos aeroportos, ainda sem uma definição.