O Corinthians sofreu, mas estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória por 1 a 0 sobre o Trindade, neste sábado (3), em Jaú.

O Timão foi às redes aos 36 minutos, com gol do centroavante Favela. Antes, porém, o clube alvinegro viu o adversário goiano chegar com perigo diversas vezes. Na maioria delas parou na boa atuação do goleiro Matheus.

O Corinthians até fez um gol cedo, aos cinco minutos, com Luizinho. O atacante, porém, estava em posição irregular e a arbitragem corretamente marcou o impedimento.