A ação do Governo dos EUA na Venezuela neste sábado (3), com a captura de Nicolás Maduro, foi comemorada no Brasil por governadores de direita, como os presidenciáveis Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Junior (PSD), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo).

Todos esses são fieis apoiadores de Jair Bolsonaro, ex-presidente condenado e preso por ter liderado uma tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022.

Tarcísio, por exemplo, enalteceu a ação americana liderada por Donald Trump, criticou Maduro e citou a chance de derrota da esquerda nas eleições brasileiras de outubro, quando o presidente (PT) deve disputar a reeleição em busca de um quarto mandato no governo federal.