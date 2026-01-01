O Sistema Cantareira apresentou nesta quinta-feira (1º) queda de 0,1% no volume armazenado, segundo relatório diário divulgado pela Sabesp, empresa responsável pela água e saneamento no estado. Isso aproximou o principal reservatório da Grande São Paulo da faixa mais severa de redução de captação.

Uma eventual operação com a menor retirada de água possível não significaria, porém, risco imediato de rodízio no abastecimento.

Com 20,1% do seu volume útil, o sistema está operando com "restrição", como classifica a norma de funcionamento da represa definida em conjunto pela ANA (Agência Nacional de Águas) e pela SP Águas.