O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ampliou um alerta vermelho de calor extremo para diversas áreas do Sudeste do país, válido até 18h desta terça-feira (30).

Uma onda de altas temperaturas afeta a região há mais de três dias. O instituto classifica a situação como de "grande perigo". Há ainda um alerta amarelo (de menor gravidade) de tempestades que também atinge parte da mesma região.

O mapa de alerta vermelho do Inmet engloba quase todos os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, além do sul de Minas. Ao todo, são 1.076 cidades afetadas.