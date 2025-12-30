O cenário da música sertaneja foi surpreendido nesta segunda-feira (29) com o anúncio oficial do término do namoro entre Ana Castela e Zé Felipe. O relacionamento, que havia sido oficializado em outubro deste ano, chegou ao fim de forma amigável, segundo notas publicadas pelos próprios artistas em suas redes sociais.

Decisão em conjunto e foco na carreira

O primeiro a se manifestar foi Zé Felipe, que utilizou seu perfil no Instagram para esclarecer a situação aos seguidores. O cantor destacou que, apesar do carinho mútuo, ambos decidiram seguir caminhos diferentes para focar em seus objetivos individuais e carreiras.

"Eu amo a Ana e sei que ela também me ama, mas decidimos que o melhor agora é cada um seguir sua trajetória", escreveu o artista. Zé Felipe também fez questão de agradecer aos pais da cantora, Michelle e Rodrigo Castela, reforçando que o respeito entre as famílias permanece o mesmo.

Do 'Domingo Legal' ao Natal em família