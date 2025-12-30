O cenário da música sertaneja foi surpreendido nesta segunda-feira (29) com o anúncio oficial do término do namoro entre Ana Castela e Zé Felipe. O relacionamento, que havia sido oficializado em outubro deste ano, chegou ao fim de forma amigável, segundo notas publicadas pelos próprios artistas em suas redes sociais.
Decisão em conjunto e foco na carreira
O primeiro a se manifestar foi Zé Felipe, que utilizou seu perfil no Instagram para esclarecer a situação aos seguidores. O cantor destacou que, apesar do carinho mútuo, ambos decidiram seguir caminhos diferentes para focar em seus objetivos individuais e carreiras.
"Eu amo a Ana e sei que ela também me ama, mas decidimos que o melhor agora é cada um seguir sua trajetória", escreveu o artista. Zé Felipe também fez questão de agradecer aos pais da cantora, Michelle e Rodrigo Castela, reforçando que o respeito entre as famílias permanece o mesmo.
Do 'Domingo Legal' ao Natal em família
A trajetória do casal foi marcada por momentos intensos e de grande exposição mediática. Após o fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca no início do ano, os rumores de um novo romance começaram em agosto. O namoro foi selado com um beijo público no palco do programa Domingo Legal (SBT), em outubro, tornando-se um dos assuntos mais comentados do entretenimento em 2025.
Recentemente, o casal havia passado o Natal em Goiânia, reunindo as duas famílias em uma celebração que incluiu momentos de descontração e fotos juntos, o que não indicava uma crise iminente para o público.
Legado musical
Além do romance, a união rendeu frutos profissionais. Durante o breve relacionamento, os artistas lançaram a faixa Sua Boca Mente, consolidando a química que já havia sido testada anteriormente no hit Roça Roça em Mim.
Ana Castela também compartilhou o comunicado de Zé Felipe, endossando o pedido de respeito à privacidade do momento e pedindo para que os fãs não alimentem especulações ou busquem culpados pelo término.