30 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACABOU

Ana Castela e Zé Felipe anunciam fim 'amigável' de namoro

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Os cantores Ana Castela e Zé Felipe
Os cantores Ana Castela e Zé Felipe

O cenário da música sertaneja foi surpreendido nesta segunda-feira (29) com o anúncio oficial do término do namoro entre Ana Castela e Zé Felipe. O relacionamento, que havia sido oficializado em outubro deste ano, chegou ao fim de forma amigável, segundo notas publicadas pelos próprios artistas em suas redes sociais.

Decisão em conjunto e foco na carreira

O primeiro a se manifestar foi Zé Felipe, que utilizou seu perfil no Instagram para esclarecer a situação aos seguidores. O cantor destacou que, apesar do carinho mútuo, ambos decidiram seguir caminhos diferentes para focar em seus objetivos individuais e carreiras.

"Eu amo a Ana e sei que ela também me ama, mas decidimos que o melhor agora é cada um seguir sua trajetória", escreveu o artista. Zé Felipe também fez questão de agradecer aos pais da cantora, Michelle e Rodrigo Castela, reforçando que o respeito entre as famílias permanece o mesmo.

Do 'Domingo Legal' ao Natal em família

A trajetória do casal foi marcada por momentos intensos e de grande exposição mediática. Após o fim do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca no início do ano, os rumores de um novo romance começaram em agosto. O namoro foi selado com um beijo público no palco do programa Domingo Legal (SBT), em outubro, tornando-se um dos assuntos mais comentados do entretenimento em 2025.

Recentemente, o casal havia passado o Natal em Goiânia, reunindo as duas famílias em uma celebração que incluiu momentos de descontração e fotos juntos, o que não indicava uma crise iminente para o público.

Legado musical

Além do romance, a união rendeu frutos profissionais. Durante o breve relacionamento, os artistas lançaram a faixa Sua Boca Mente, consolidando a química que já havia sido testada anteriormente no hit Roça Roça em Mim.

Ana Castela também compartilhou o comunicado de Zé Felipe, endossando o pedido de respeito à privacidade do momento e pedindo para que os fãs não alimentem especulações ou busquem culpados pelo término.

Comentários

Comentários