31 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA

Chacina em barbearia deixa quatro mortos no Grande Recife

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Chacina aconteceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Quatro pessoas foram mortas dentro de uma barbearia na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (30).

Ao menos dois homens chegaram à barbearia, no bairro de Cajueiro Seco, disparando contra os clientes do local. Eles fugiram de bicicleta.

Vítimas que morreram são dois homens de 18 anos, um de 23 e outro de 31. Eles foram identificados como Ian Batista da Silva Costa; Mykael Victor de Araújo; Paulo Gabriel Xavier de Melo e Ednaldo Sales da Silva Filho.

Outras três pessoas ficaram feridas: dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e um homem de 28 anos. Eles foram levados a um hospital da região, mas não tiveram os estados de saúde divulgados.

Causa do crime não foi divulgada até o momento e ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil informou que segue com investigações para esclarecer a autoria e motivação dos crimes.

