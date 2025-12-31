Quatro pessoas foram mortas dentro de uma barbearia na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (30).

Ao menos dois homens chegaram à barbearia, no bairro de Cajueiro Seco, disparando contra os clientes do local. Eles fugiram de bicicleta.

Vítimas que morreram são dois homens de 18 anos, um de 23 e outro de 31. Eles foram identificados como Ian Batista da Silva Costa; Mykael Victor de Araújo; Paulo Gabriel Xavier de Melo e Ednaldo Sales da Silva Filho.