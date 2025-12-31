Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o croata Luka Modric contou que o português chorou após ser cobrado pelo técnico José Mourinho.

"Eu o vi fazer Cristiano Ronaldo chorar no vestiário, um homem que se entrega totalmente em campo, porque, por uma vez, ele não perseguiu o lateral adversário. Mourinho é muito direto com os jogadores, mas é honesto", disse o meia do Milan ao jornal italiano Corriere della Sera.

O croata destacou que "se Mourinho tivesse que te dizer algo, ele diria. Ele tratou Sergio Ramos e o recém-chegado da mesma forma. A honestidade é fundamental".