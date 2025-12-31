O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a tentativa de golpe após as eleições de 2022, passou por um novo exame de endoscopia na manhã desta quarta-feira (31), apresenta quadro estável e não apresentou intercorrências, segundo sua equipe médica.

Nos últimos dias, ele sofreu com picos de hipertensão e teve crises de soluço ?motivo pelo qual foi submetido a três procedimentos cirurgicos, respecitvamente no sábado (27), na segunda (29) e terça (30).

A expectativa é que Bolsonaro tenha alta nesta quinta-feira, mas seu quadro segue em avaliação médica para caso ele apresente novas intercorrências. O ex-presidente foi internado no hospital DF Star, em Brasília (DF), no último dia 24, para fazer uma cirurgia de hérnia.