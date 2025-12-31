Uma ação civil pública ajuizada nesta terça-feira (30) pede suspensão do aumento da tarifa de ônibus em São Paulo anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) na última segunda-feira (29).

O pedido de liminar de autoria do vereador Dheison Silva (PT) argumenta que o reajuste é irregular, pois ocorreu por meio de ofício administrativo, sem decreto do prefeito, instrumento legal obrigatório para alteração tarifária.

A petição também cita que o reajuste não foi apreciado pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), conforme previsto na Lei Orgânica do Município.