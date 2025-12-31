Nome tradicional da noite paulistana e dono da casa noturna Bahamas Club, o empresário Oscar Maroni morreu nesta quarta (31), aos 74 anos. A confirmação veio por parte da assessoria pessoal dele.

Em nota, a família declarou que Oscar viveu intensamente e foi fiel às suas convicções e à sua liberdade. Em setembro do ano passado, a boate, ponto de encontro de garotas de programa, completou 30 anos e promoveu uma grande festa, que lotou seus salões.

"Mais do que um empresário, foi um homem que marcou seu tempo e deixou uma história que jamais será esquecida. Agradecemos todas as manifestações de carinho e respeito neste momento de dor", diz um trecho.