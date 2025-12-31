A Mega da Virada, concurso mais aguardado do calendário das loterias no Brasil, entra em suas últimas horas de apostas. Os jogos podem ser feitos até as 20h (horário de Brasília) desta terça-feira, 31 de dezembro, em lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS) e pelo Internet Banking Caixa.

O sorteio acontece às 22h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 1 bilhão e, como manda a regra da Mega da Virada, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Desde o último domingo, todas as apostas da Mega-Sena passaram a ser exclusivas para a Mega da Virada, aumentando ainda mais a expectativa em torno do sorteio especial de Ano-Novo.

Bolões e apostas online