A Mega da Virada, concurso mais aguardado do calendário das loterias no Brasil, entra em suas últimas horas de apostas. Os jogos podem ser feitos até as 20h (horário de Brasília) desta terça-feira, 31 de dezembro, em lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS) e pelo Internet Banking Caixa.
O sorteio acontece às 22h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa. O prêmio estimado é de R$ 1 bilhão e, como manda a regra da Mega da Virada, não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os ganhadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00. Desde o último domingo, todas as apostas da Mega-Sena passaram a ser exclusivas para a Mega da Virada, aumentando ainda mais a expectativa em torno do sorteio especial de Ano-Novo.
Bolões e apostas online
Os apostadores também podem participar de bolões, tanto nas lotéricas quanto pelos canais digitais. No caso dos bolões online, a compra de cotas será permitida até as 20h30 do dia 31, horário estendido exclusivamente para essa modalidade. As apostas individuais, no entanto, se encerram impreterivelmente às 20h.
É possível escolher a quantidade de cotas, números apostados e até organizar um bolão próprio diretamente na lotérica. Na Mega da Virada, os bolões podem ter de 2 a 100 cotas, com até 10 apostas por recibo.
Quanto rende o prêmio?
Se apenas um apostador levar sozinho o prêmio de R$ 1 bilhão e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 6,6 milhões. O montante também permitiria, por exemplo, a compra de cerca de 10 mil carros populares elétricos, estimados em R$ 100 mil cada.
Como jogar?
Casas lotéricas
Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.
Pelo site
- Acesse o site Loterias Online
- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha
- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"
- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha
- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"
- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"
- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada
Pelo aplicativo
- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS
- Após a instalação, faça login ou cadastre-se
- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"
- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha
- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela
- Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"
- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"
- O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay
- Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra
- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não
Pelo Internet Banking
- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha
- Clique em loterias
- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)
- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)
- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"
- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"
- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento
- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.
- Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.
Como fazer bolão para a Mega da Virada?
- Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país
- É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica
- Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente
- Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas
- Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos
- O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta
- Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota
- As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.