A Corrida de São Silvestre chegou na manhã de quarta-feira (31) a cem edições. A "prova pedestre" concebida pelo jornalista Cásper Líbero, realizada pela primeira vez em 31 de dezembro de 1925, completou um século com festa nas ruas de São Paulo e vitórias de Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia, e, Muse Gizachew, da Etiópia.

Panga triunfou com facilidade, com boa vantagem sobre as concorrentes. Já Gizachew alcançou o primeiro lugar com uma ultrapassagem nos metros finais. Ele entrou na avenida Paulista atrás do queniano Jonathan Kipkoech, que dava claros sinais de desgaste e acabou perdendo a liderança a dois passos da linha de chegada.

A disputa comemorativa teve recorde de participantes, 55 mil. Houve celebração popular, com atletas fantasiados, exibindo mensagens lúdicas e político-sociais. E houve domínio de competidores africanos, como tem sido bastante recorrente ao longo das últimas décadas.