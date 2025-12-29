Uma mulher atropelou e matou um homem que seria seu ex-namorado e uma jovem que estava com ele no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, na madrugada do último domingo (28).

Raphael Canuto e Joyce Corrêa estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um carro que os seguia em alta velocidade. Eles morreram na hora. A motorista foi presa em flagrante. O nome dela não foi divulgado.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) o caso foi registrado como homicídio doloso duplamente qualificado e lesão corporal. A investigação está a cargo do 37º Distrito Policial (Campo Limpo), e a suspeita teve a prisão convertida para preventiva (sem prazo) após passar por audiência de custódia.