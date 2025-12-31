Eleito em fevereiro com apoio do PT e do PL, Hugo Motta (Republicanos-PB) atravessou seu primeiro ano no comando da Câmara buscando o equilíbrio como marca enquanto acumulou atritos com ambos os lados e com outros Poderes, além de deixar uma agenda própria de propostas pelo caminho.

A Câmara viveu em 2025 momentos inéditos de tensão e desafio à autoridade do presidente da Casa, com um motim bolsonarista de mais de 30 horas. Houve ainda a retirada à força do deputado suspenso Glauber Braga (PSOL-RJ), episódio que envolveu censura e agressões da polícia legislativa à imprensa.

Mesmo sob críticas de deputados de variados espectros políticos e sob a avaliação geral de que não detém o controle da Casa, o presidente ainda é tido como nome natural para a recondução ao cargo em 2027, caso seja reeleito deputado federal em 2026.