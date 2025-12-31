Corinthians altera planejamento após 'surpresa' da Libertadores
| Tempo de leitura: 1 min
O título da Copa do Brasil fez o Corinthians rever seus planos para 2026. A conquista garantiu vaga na Libertadores, competição que não estava prevista no planejamento inicial.
Embora a confiança da diretoria aumentasse a cada fase, a opção foi manter os pés no chão. Por isso, os planos envolvendo a competição continental só começaram a ser executados após a taça.
Mais jogos e viagens internacionais
Com a inclusão da Libertadores, o Timão terá cinco torneios no próximo ano: Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.
Isso significa mais jogos, deslocamentos e uma reestruturação logística. O clube, por exemplo, incluiu viagens internacionais no planejamento, algo que não estava presente na previsão inicial.
Elenco também preocupa
A diretoria entende que será necessário não apenas reforçar, mas ampliar o grupo. A falta de opções já incomodava Dorival Júnior nesta temporada.
O desafio é oferecer mais peças qualificadas ao treinador sem descumprir a meta de reduzir 30% do orçamento do futebol. Além disso, o Timão ainda precisa resolver as dívidas que levam ao clube ao transfer ban, sanção que proíbe o registro de novos atletas.
Marcelo Paz trabalha no novo planejamento
A previsão é que ele chegue a São Paulo em 1º de janeiro e participe da reapresentação do elenco no dia 3. Mesmo à distância, porém, o profissional mantém contato constante com o presidente Osmar Stábile e já atua profissionalmente.
O grande desafio de Paz será integrar a reestruturação financeira junto à comissão do clube que trata sobre o assunto. A ideia é que Marcelo seja o representante do futebol nesse grupo.
Nos últimos meses, Fabinho Soldado vinha sendo preparado para acumular essa função, mas optou por deixar o Corinthians devido a divergências políticas internas.