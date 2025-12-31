O título da Copa do Brasil fez o Corinthians rever seus planos para 2026. A conquista garantiu vaga na Libertadores, competição que não estava prevista no planejamento inicial.

Embora a confiança da diretoria aumentasse a cada fase, a opção foi manter os pés no chão. Por isso, os planos envolvendo a competição continental só começaram a ser executados após a taça.

Mais jogos e viagens internacionais

Com a inclusão da Libertadores, o Timão terá cinco torneios no próximo ano: Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.