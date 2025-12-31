O ministro Alexandre de Moraes voltou a ser alvo de questionamentos após a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, publicar que o magistrado tentou interceder em favor do Banco Master em telefonema para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

À época dos contatos mencionados pela reportagem, o BC analisava a operação de compra do Master pelo banco estatal BRB (Banco de Brasília) - em setembro deste ano, a autoridade monetária rejeitou a operação e, em novembro, decretou a liquidação do Master.

Ainda segundo O Globo, o escritório de advocacia encabeçado pela esposa de Moraes, Viviane Barci, mantém desde 2024 um contrato de R$ 3,6 milhões mensais e duração de três anos para defender os interesses do Master.