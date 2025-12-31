A educadora física Cláudia Christiani, 57, largou há oito meses o estresse da cidade de São Paulo e partiu em busca de qualidade de vida em Ilhabela, no litoral norte paulista. Trocou, inclusive, a forma de se locomover ao comprar uma espécie de moto elétrica de baixa potência, dias após se mudar.

Com capacete na cabeça e pilotando sempre no fluxo do trânsito, nunca na ciclovia, ela é vista como uma espécie de exceção na cidade. "Sempre tomo todos os cuidados", diz.

Esses veículos, que a partir de 1º de janeiro terão regras específicas para circulação, se transformaram em febre nas cidades do litoral de São Paulo. Tanto que municípios praianos têm criado campanhas educativas e fiscalizações de trânsito específicas para eles.