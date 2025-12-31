O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação de Marlon Freitas e manda um recado ao mercado da bola: o Alviverde está em busca de jogadores experientes e que foram campeões na carreira para também retomar o caminho das taças em 2026.

A prioridade no momento são reforços para o meio-campo, setor que apresentou mais problemas neste ano sem conquistas. A direção do clube tem atletas vencedores na mira para resolver essa questão.

Os nomes que o Palmeiras tem buscado para a posição já têm um currículo vitorioso, e são mais experientes do que os nomes procurados nas janelas deste ano.