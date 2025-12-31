O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai estrear, durante o Réveillon, uma tecnologia embarcada em 300 viaturas da Polícia Militar, para reforçar a segurança. Esses veículos vão operar com kits de câmeras que serão responsáveis pelo reconhecimento facial e pela leitura automática de placas.

A meta será identificar veículos furtados ou roubados e localizar criminosos com mandados de prisão em aberto, com foco especial nas orlas de Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói.

A operação vai mobilizar mais de 28,7 mil agentes. Da Polícia Militar, serão empregados 23 mil agentes e 3.224 viaturas em todo o estado.