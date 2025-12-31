Réveillon do Rio contará com câmeras de reconhecimento facial
O Governo do Estado do Rio de Janeiro vai estrear, durante o Réveillon, uma tecnologia embarcada em 300 viaturas da Polícia Militar, para reforçar a segurança. Esses veículos vão operar com kits de câmeras que serão responsáveis pelo reconhecimento facial e pela leitura automática de placas.
A meta será identificar veículos furtados ou roubados e localizar criminosos com mandados de prisão em aberto, com foco especial nas orlas de Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói.
A operação vai mobilizar mais de 28,7 mil agentes. Da Polícia Militar, serão empregados 23 mil agentes e 3.224 viaturas em todo o estado.
Somente em Copacabana, o esquema especial vai contar com 3.500 policiais, 182 viaturas e 17 pontos de revista equipados com detectores de metal e reconhecimento facial. O policiamento vai ter ainda o reforço de 78 torres de observação e três drones com transmissão de imagens em tempo real.
Entre as novidades para o policiamento há a divisão da orla em cinco postos de controle de área e o uso do Grupamento de Patrulhamento de Multidão -esses agentes vão utilizar capacetes brancos para facilitar a identificação em meio ao público. Além disso, a Secretaria de Administração Penitenciária vai monitorar 9.900 pessoas por meio de tornozeleira eletrônica.
A Polícia Civil vai disponibilizar 3.800 agentes, além de reforçar as delegacias especializadas, como a de Apoio ao Turismo, que terá policiais fluentes em línguas estrangeiras. O Corpo de Bombeiros vai contar com 1.500 militares, além de drones e faróis de busca.
No trânsito, a prefeitura irá suspender as faixas reversíveis da cidade nos dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, mantendo o monitoramento das vias por meio de câmeras integradas ao COR-Rio (Centro de Operações).
Réveillon no Guinness e com drones no céu
A expectativa de público para o Réveillon em Copacabana é de 2 milhões de pessoas ao longo de 4,5 quilômetros da praia.
A celebração no Rio, porém, vai além de Copacabana. Haverá 13 palcos e 70 atrações espalhadas por toda a cidade, incluindo locais como Flamengo, Madureira, Ilha do Governador e Paquetá. A expectativa é que o evento movimente R$ 3,34 bilhões na economia local.
A programação principal no Palco Rio (Copacabana) terá início às 20h e receberá artistas como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo, Alcione, João Gomes, Iza e Alok, encerrando com a escola de samba Beija-Flor.
Outros palcos na orla, como o Samba Amstel e o Palco Leme, apresentarão nomes como Diogo Nogueira, Mart?nália e atrações de música gospel.
O espetáculo visual terá a maior exibição pirotécnica já programada, com 12 minutos de fogos de artifício lançados de 19 balsas.
Complementando a festa, haverá 1.200 drones que irão fazer coreografias no céu de Copacabana, desenhando rostos, frases e paisagens cariocas, acompanhados por uma trilha sonora transmitida por alto-falantes em toda a orla.
Nesta terça (30), o Réveillon do Rio de Janeiro passou a deter o recorde mundial, no Guinness World Records, de maior do mundo.
A escolha considerou critérios como o número de participantes (2,5 milhões de pessoas na praia de Copacabana na virada de 2024 para 2025), a programação, a extensão e a relevância do evento. Provas por drones confirmaram o público, segundo a organização.