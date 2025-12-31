31 de dezembro de 2025
RÉVEILLON

Capitais do Nordeste apostam em shows, roda-gigante e megaeventos

Por Josué Seixas | da Folhapress
| Tempo de leitura: 3 min
Reprodução
Ivete Sangalo será responsável pela contagem regressiva da virada em Salvador
Na virada de 2025 para 2026, as principais cidades do Nordeste apostam em grandes festas públicas, com shows gratuitos, estruturas temporárias e eventos descentralizados como estratégia de lazer, turismo e movimentação econômica.

Em Maceió, a programação de Réveillon combina novos equipamentos turísticos e festas espalhadas pela cidade. Um dos destaques é a Roda Maceió, roda-gigante inaugurada no fim de outubro na praça Multieventos, no bairro de Pajuçara.

Com 42 metros de altura, 20 cabines climatizadas e vista panorâmica da orla, o equipamento tem expectativa de receber 1.300 visitantes por dia e até 60 mil pessoas por mês, movimentando cerca de R$ 2 milhões na economia local, segundo a prefeitura. O investimento foi 100% privado, com repasse de 5% do lucro para o município.

Haverá programação especial no dia 30, a partir das 16h. No dia 31, o funcionamento será das 10h às 17h, e no dia 1º, das 14h às 22h.

O Ano-Novo na capital alagoana será descentralizado. Além da orla marítima, o bairro Benedito Bentes, na parte alta da cidade, também recebe shows. Na praça Padre Cícero, a programação começa às 19h do dia 31, com atrações como Zezo, Rafa e Pipo, Raquel dos Teclados e O Rodo. Ao longo da orla, diferentes pontos recebem apresentações musicais, além da tradicional contagem regressiva e queima de fogos.

No dia seguinte, o cantor Bell Marques comanda o tradicional arrastão de 1º de janeiro, com trio elétrico percorrendo a orla a partir da praia de Sete Coqueiros, marcando a abertura oficial do Verão Massayó, cuja programação completa ainda não foi divulgada.

No Recife, a prefeitura estima a presença de cerca de 400 mil turistas de 26 de dezembro a 2 de janeiro, além de mais de um milhão de pessoas, em geral, circulando nos três dias de festa.

O palco principal foi montado na praia do Pina, com programação distribuída entre os dias 27, 28 e 31. Na noite da virada, estão previstos shows de Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Alceu Valença, entre outros artistas.

Salvador mantém seu Réveillon como um dos maiores do país. De 27 a 31 de dezembro, o Festival Virada Salvador ocupa a Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, com mais de 60 atrações e mais de cem horas de música.

Ivete Sangalo será responsável pela contagem regressiva da virada, em uma noite que também terá Jorge e Mateus, Timbalada e Xanddy Harmonia. A expectativa é de mais de 500 mil turistas, ocupação total da rede hoteleira e movimentação econômica superior a R$ 400 milhões.

Em Fortaleza, o Réveillon 2026 marca o início das comemorações pelos 300 anos da capital. Sob o slogan "Ligada nos 300", a cidade terá dois dias de shows gratuitos, em 30 e 31 de dezembro, distribuídos em três polos: Aterro da Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará.

No dia 31, a celebração da virada se concentra no Aterro da Praia de Iracema, com expectativa de público superior a 1,5 milhão de pessoas. A programação reúne artistas de diferentes gêneros, como Seu Jorge, Claudia Leitte, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso, Marcos Lessa, Matuê, Nayra Costa, Transacionais e Taty Girl.

Aracaju optou por um recorte local nas atrações musicais. A prefeitura anunciou que o Réveillon de 2026, na orla de Atalaia, será protagonizado exclusivamente por artistas sergipanos. A programação do dia 31 inclui Maysa Reis, Unha Pintada, Leonne, o Nobre, Calcinha Preta e Mikael Santos.

Já em João Pessoa, a virada será concentrada no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú. A prefeitura anunciou shows gratuitos com Mano Walter, Juzé, Pagode do Meu Agrado e Jota Quest, mantendo o modelo tradicional de festa à beira-mar.

