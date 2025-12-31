Na virada de 2025 para 2026, as principais cidades do Nordeste apostam em grandes festas públicas, com shows gratuitos, estruturas temporárias e eventos descentralizados como estratégia de lazer, turismo e movimentação econômica.

Em Maceió, a programação de Réveillon combina novos equipamentos turísticos e festas espalhadas pela cidade. Um dos destaques é a Roda Maceió, roda-gigante inaugurada no fim de outubro na praça Multieventos, no bairro de Pajuçara.

Com 42 metros de altura, 20 cabines climatizadas e vista panorâmica da orla, o equipamento tem expectativa de receber 1.300 visitantes por dia e até 60 mil pessoas por mês, movimentando cerca de R$ 2 milhões na economia local, segundo a prefeitura. O investimento foi 100% privado, com repasse de 5% do lucro para o município.