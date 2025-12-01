Nesta segunda (29), aconteceu a rodada final do primeiro turno da fase de classificação do NBB e com isso, foram definidos os confrontos da Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores da primeira parte do campeonato, que será realizado entre 24 e 31 de janeiro. O campeão conquista uma vaga na BCLA (Champions League das Américas).

As equipes classificadas já eram conhecidas desde sábado, já que com os resultados da rodada anterior, nenhum dos times abaixo da oitava colocação conseguiriam entrar no top 8. Assim, a rodada antes do ano novo serviu para definir os confrontos.

Franca e Minas protagonizaram uma disputa pela terceira colocação. O time paulista assumia a terceira colocação após vencer o Rio Claro, enquanto o Minas estava perdendo para o Unifacisa, porém, o time mineiro conseguiu levar o jogo pra prorrogação, venceu e vai enfrentar o Corinthians, enquanto o Franca ficou na quarta posição e irá receber o Brasília nas quartas de final.